YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Каждое третье воскресенье августа, начиная с 2004 года, в Казахстане отмечается День спорта. Этот праздник был утвержден указом Первого президента Казахстана 15 ноября 2003 года. В канун праздника для работников сферы спорта провели торжественное мероприятие.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— За последние 5 лет финансирование спорта увеличилось более чем в 2 раза. 00:42 В этом году мы уже ввели 2 ФОКа в Аккайынском и Тимирязевском районах. На сегодня строятся еще 4 ФОКа в Саумалколе, Явленке, Пресновке. Инфраструктура должна дать больше возможностей нашим детям заниматься спортом.

Заниматься и достигать вершин. В этом году североказахстанские спортсмены пополнили копилку области самыми разными наградами.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Это волейбольный клуб «Куаныш», который стал чемпионом клубного чемпионата Азии, на паралимпийских играх Саша Герлиц завоевал бронзовую медаль, знаем что Фархад Кыстаубаев стал чемпионом сурдлимпийских игр по легкой атлетике. И много других наших заслуг, достижений в клубных видах спорта, также в индивидуальных видах спорта.

За победой каждого спортсмена стоит труд большой команды тренеров. Сегодня им вручали награды от главы региона и профильного министерства. Отметили и работу тех, кто трудится в районах. Файзурахману Байкадамову из Акжарского района за заслуги в развитии физической культуры и спорта вручили нагрудный знак.

ФАЙЗУРАХМАН БАЙКАДАМОВ, заместитель руководителя ДЮСШ, Акжарский район:

— В спортивной школе я сначала работал тренером. Учил детей играть в волейбол. Сейчас у нас ребята разных возрастов могут заниматься десятью видами спорта. Наши воспитанники часто становятся призерами районных и областных состязаний.

А 19-летний Шамиль Ермагамбетов в канун праздника стал мастером спорта международного класса по тайскому боксу. Спортсмен рассказал, что много работал для этого. По его мнению, только так можно достичь больших результатов.

ШАМИЛЬ ЕРМАГАМБЕТОВ, мастер спорта международного класса по тайскому боксу:

— В прошлом году я начал дебютировать среди взрослых, стел чемпионом первых игр среди стран СНГ, потом бронзовым призером чемпионата мира среди взрослых. В этом году стал вторым на этом состязании. Чемпионат Азии выигрывал среди молодежи.

Тайским боксом Шамиль Ермагамбетов занимается около 10 лет. Мероприятие завершилось праздничной концертной программой.