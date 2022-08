YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В субботу 20 августа в Петропавловске состоится еженедельная сельскохозяйственная ярмарка с участием поставщиков из районов региона. Речь идет об Айыртауском,Тайыншинском, Аккайынском, Кызылжарском, а также районах Шал акына и М.Жумабаева. Ярмарка будет проходить на рынках «Алтын Арман», «Кызылжар Акбастау» и «Дария».