Видеожетоны помогают полицейским в решении споров

Ранним утром в Петропавловске полицейские привлекли к ответственности нетрезвого 32-летнего горожанина, который находился за рулём автомобиля «Volkswagen Golf». Мужчина пытался убедить стражей порядка, что сидел на водительском сиденье и не собирался никуда ехать. Но, запись полицейского видеожетона показала, как иномарка движется и останавливается рядом с другими припаркованными на ночь машинами. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Решение суда — административный арест и лишение права управления на 7 лет. Данный факт выявили во время акции «Безопасная дорога». Стартовала она 19 июля. Почти за месяц только в областном центре выявлено 26 нетрезвых водителей.

Григорий Тыш — и.о. начальника управления МПС ДП СКО