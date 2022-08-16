Видеожетоны помогают полицейским в решении споров

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Ранним утром в Петропавловске полицейские привлекли к ответственности нетрезвого 32-летнего горожанина, который находился за рулём автомобиля «Volkswagen Golf». Мужчина пытался убедить стражей порядка, что сидел на водительском сиденье и не собирался никуда ехать. Но, запись полицейского видеожетона показала, как иномарка движется и останавливается рядом с другими припаркованными на ночь машинами. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Решение суда — административный арест и лишение права управления на 7 лет. Данный факт выявили во время акции «Безопасная дорога». Стартовала она 19 июля. Почти за месяц только в областном центре выявлено 26 нетрезвых водителей.
Григорий Тыш — и.о. начальника управления МПС ДП СКО
В их числе — непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, нарушение правил маневрирования. Всего за время акции на дорогах города выявлено свыше 1700 различных правонарушений. Главная цель проводимой работы — повысить безопасность движения, снизить травматизм на дорогах.
Григорий Тыш — и.о. начальника управления МПС ДП СКО
С учётом анализа аварийности ежедневно производятся корректировки маршрутов патрулирования. Аварийно опасным участкам уделяется повышенное внимание. Эта работа особенно важна перед новым учебным годом. Полицейские напоминают всем участникам движения о необходимости строгого соблюдения ПДД.