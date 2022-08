Наружная информация в Петропавловске часто делается с нарушением закона

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Вывески, объявления, реклама. В Петропавловске практически на каждой улице можно встретить большое количество различной визуальной информации. Много ее на городских рынках. Владельцы точек с помощью ярких вывесок и рекламы стараются привлечь как можно больше клиентов. Проблема в том, что часто предприниматели делают это, нарушая закон «О языках РК» . Напомню, он был утвержден в 1997 году.

ФАРИДА ТУЯКОВА, главный специалист управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Внутренняя и внешняя визуальная информация должна быть оформлена на 2 языках. Текст на государственном языке должен располагаться слева или сверху, а текст на русском языке справа или снизу.

Фарида Туякова периодически беседует с предпринимателями, разъясняет им существующие правила и то, почему их важно соблюдать. Сюда специалист областного управления культуры, развития языков и архивного дела приходила несколько месяцев назад. Дело в том, что в этой точке общепита есть только прейскурант на русском языке. Тогда пообещали исправиться, обнадёживают и сейчас. По соседству такая же точка с аналогичной проблемой. Тут предприниматель тоже заверил, что в ближайшее время сделает все по букве закона.

ФАРИДА ТУЯКОВА, главный специалист управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Были внесены изменения и дополнения в статью 75 Кодекса об административных правонарушениях. Предусмотрены штрафы для предпринимателей, допустивших нарушения. Детально механизмы не прописаны. Кроме того, наложение штрафа не входит в компетенцию нашего управления.

С мая специалисты профильного управления посетили более 350 объектов города. 70% из них не дублировали наружную информацию на казахском и русском языках. Больше половины заменили вывески и рекламу. В управлении рекомендуют сделать это и тем бизнесменам, которые разместили информацию на своем объекте на государственном языке, но с грамматическими ошибками.