Дачные участки — под присмотром полиции

Сотрудники кавалерийского отделения ежедневно патрулируют территории садоводческих обществ и охраняют спокойствие дачников. Службу создали 17 лет назад, чтобы охватить труднодоступные для пеших и автопатрулей участки. Сегодня личный состав отделения — 17 человек и 13 обученных лошадей.

Дачников, которые часто приезжают загород, полицейские знают в лицо. Постоянно на связи с председателями и охраной обществ. Чаще всего приходится сталкиваться с нетрезвыми дебоширами, отрабатывают и сигналы о подозрительных личностях.

НУРЛАН КОКАБАЕВ, полицейский-кавалерист БПП УП г.Петропавловска:

— С начала дачного сезона с началом маршрутов был пожар на дачном обществе «Заречный». Мы предотвратили 2 преступления. Это была кража металла.

Попадаются и воришки урожая, садовых инструментов, порой грабители проникают в домики и крадут технику, электронику. Потому выезды конные патрули осуществляют ежедневно. Для дачников постоянное присутствие полиции — залог спокойствия, говорят горожане.

АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВ, дачник:

— Конная полиция патрулирует. Это хорошо, спокойно сразу. И заборы сейчас понастроили, не видно, а им сверху всё видать хорошо, на каждый участок могут заглянуть. Ну, и вообще, спокойнее, когда под охраной находишься.

Впереди сезон сбора урожая — горячая пора для конных патрулей. Полицейские советуют горожанам, не оставлять на дачах ценные вещи, использовать надёжные замки, по возможности чаще заглядывать на свои участки. О нарушениях незамедлительно сообщать на канал «102».