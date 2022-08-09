Тариф на вывоз ТБО планируют поднять в Петропавловске

Матрацы, старая мебель, огромные коробки и ветки деревьев. Этот набор можно увидеть почти у каждой мусорки петропавловского двора, что вызывает вполне объяснимую критику у горожан. Кто ответственен за этот, в прямом смысле слова, бардак? В городском акимате нам объяснили, компании, которые занимаются вывозом ТБО, не забирают крупногабаритный мусор. И не должны по действующему договору.

ВЯЧЕСЛАВ САМОЙЛОВ, председатель ПК:

— Поступают жалобы на эти горы мусора. Мы собираем председателей и старших по дому близлежащих домов, обозначаем проблему, писали заявление в ЖКХ с просьбой обратить внимание на данную проблему. В том числе через исполнительную власть к нашим законодателям.

Эта мусорная площадка обслуживает сразу 9 многоэтажек. Только после весеннего субботника в этом дворе мусор вывозили 5 машин. Услуги каждой стоят 10 тысяч тенге. Такую цену платят жители и других дворов Петропавловска. Ладно бы только за свой мусор платили. Перед вами кадры, снятые в одном из дворов города. Мужчина один за другим вытаскивает из машины гигантские мешки с мусором. Нарушителя нашли и оштрафовали на 63 тысячи тенге. Нанять «Камаз», конечно, было бы дешевле. Хотя стоимостью этой услуги многие председатели КСК недовольны. По их мнению, расходы на вывоз негабаритного мусора следует заложить в тариф.

ВЯЧЕСЛАВ САМОЙЛОВ, председатель ПК:

— На наш взгляд и лично мой, вывозом негабаритного мусора должна заниматься та компания, которая обслуживает площадку ТБО. Но для этого необходимо в сегодняшних реалиях увеличивать тариф. Поскольку сегодняшний тариф с физическим лиц 220 тенге с человека не актуален абсолютно, обслуживание не возможно качественное. Речь идёт именно о вывозе негабаритного мусора.

По действующему сейчас договору мебель, электронику, ветки и прочие крупногабаритные отходы жители вывозят за свой счёт, точнее из сбережений КСК. Они должны договариваться с мусоровывозящей компанией, их в городе 4, и доплачивать отдельно. Причина — забирать бесплатно крупногабаритные отходы, значит, нести убытки, говорят владельцы мусоровозов.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— На сегодняшний момент есть действующий тариф, который не покрывает все расходы мусоровывозящих компаний. В связи с этим согласно публичному договору мусор вывозится только из контейнеров, предназначенных для ТБО. Нужно отметить, тариф на вывоз мусора не повышался с 2017 года. Тариф составляет 220 для благоустроенного сектора, для частного — 234 тенге. На сегодня тариф не поднимался.

Напомню, в конце прошлого года обсуждался вопрос о повышении тарифа на вывоз ТБО. Но случились январские события, поручения Президента, мораторий. Сейчас же в городском акимате снова подняли этот вопрос. В отделе ЖКХ провели анализ и ещё в прошлом году рассчитали новый тариф. Для благоустроенного сектора это 408 тенге с человека, для частного — 464 тенге, что почти вдвое выше нынешней цены В данный тариф входит и вывоз негабаритного мусора. Проект решения сейчас на согласовании в минюсте. Там он будет до 20 августа текущего года. Если министерство проект одобрит, его вынесут на рассмотрение городским депутатам.