Члены партии «AMANAT» провели мониторинг цен на социально значимые продукты

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Улытауская, Карагандинская и Костанайская. В этих регионах за прошедший месяц произошел ощутимый рост цен на социально значимые продукты питания. Удивляют ценники в магазинах жителей и нашей области.

БЛИЦ:

— Для меня все дорогое, я даже 100 тысяч не получаю. 00:02 Такие пенсии получаем, как же нас может это устраивать.

— Особенно, если человек пенсию получает, то ему тяжело на эту пенсию прожить, купить продуктов и еще коммунальные оплатить.

В нашем регионе цены на социально значимые продукты питания еженедельно мониторят активисты партии «AMANAT». Посещают крупные торговые центры, большие магазины и городские рынки. 9 августа члены комиссии партийного контроля проверили каждый ценник на продукты. Картофель по 172 тенге за килограмм, капуста по 115, лук по 297 тенге. После овощей партийцы промониторили цены на крупы, яйца, растительное масло.

ЛЮФТ:

— Самое доступное идет за 635, за 710. Остальное выше. Стабфондовское «Заречное» масло?

-Да, оно в достатке. Проблем и ажиотажа нет, хотя сейчас идет период консервации.

Спал ажиотаж и на сахар, отметила администратор одного из городских супермаркетов. Кроме выше перечисленных продуктов здесь можно найти несколько бюджетных видов хлеба, по 73 и 75 тенге за булку. В ходе мониторинга превышений цен на социально значимые продукты питания партийцы не обнаружили.

АСЕМ РАХМЕТОВА, исполнительный секретарь областного филиала партии «AMANAT»:

— По сравнению с прошлой неделей у нас цены на рис, гречку стали намного ниже. Кроме этого видим, но, наверное, это сезонный случай, что на картофель, капусту, лук цены по сравнению с прошлой неделей снизились намного. Я думаю, что здесь мы видим работу стабфонда и взаимодействие с местными предпринимателями. 8:08 По итогам мониторингов все наши цифры анализируются, обсуждаются с местными исполнительными органами, направляются в центральный аппарат.

Такие же мониторинги партийцы каждую неделю проводят в районах области.