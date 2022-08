YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На Петропавловской телевышке продолжаются ремонтные работы. Напомним, демонтаж оборудования там и на районных станциях провели два месяца назад. Телерадиовещание тогда приостановили с 9 утра и до 17:00. Работы организовали в несколько этапов. Они проходили в июле. Продолжатся и в текущем месяце. В частности с 8 по 12 августа. В это время будет полное отключение сервиса: и радио, и телевидения.