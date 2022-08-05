ФК» Qyzyljar» уступил кипрскому клубу «АПОЭЛ»

Спорт

18:33 5 Августа 2022

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ФК «Qyzyljar» провел свой 3-й матч в рамках Лиги конференций УЕФА. В этот раз во время выездного матча наши футболисты сразились с кипрским клубом «АПОЭЛ». К сожалению, вырвать у соперников победу нашим спортсменам не удалось. ФК «Qyzyljar» проиграл со счетом 1:0. Ответная встреча между командами состоится 11 августа в Нур-Султане. На матч, который начнется в 19:30 ч., североказахстанские болельщики смогут бесплатно приехать на специальном автобусе. Его выделит руководство местного клуба.


Дарья Пышмынцева

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