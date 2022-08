Алихан Смаилов распорядился сократить количество требований к бизнесу

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Регулирование «с чистого листа» внедряется правительством в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен» для снижения излишней административной нагрузки на бизнес и создания более комфортных условий ведения предпринимательской деятельности. Участники совещания, которое проходило с участием Премьер-министра страны, обсудили ход проведения анализа в области земельных отношений, сферах информации и связи, компьютерного программирования, деятельности трубопроводного транспорта, складирования и горнодобывающей промышленности. Алихан Смаилов отметил, что требования к бизнесу должны быть понятные и четкие. Глава правительства подчеркнул, что благодаря автоматизации проверяющие должны начать приходить с проверками только к тем субъектам предпринимательства, которые допускают серьезные нарушения.

Сокращение необоснованных, ненужных, неактуальных требований к бизнесу имеет критически важное значение. Мы сейчас живем в новых реалиях, поэтому к моменту отмены моратория на проверки бизнеса система госконтроля и надзора должна быть справедливой и объективной.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК