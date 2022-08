110- летие выдающегося гидрогеолога У. Ахмедсафина

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«Лоцман подземных морей». Именно так называли выдающегося казахстанского гидрогеолога Уфу Ахмедсафина. 15 июля исполнилось 110 лет со дня его рождения. Отмечают юбилей на малой родине ученого — в селе Трудовом Аккайынского района.

Рустем Елубаев, аким Аккайынского района

57/0.8 Ученый всю свою сознательную жизнь посвятил поиску живительной влаги. И его труды увенчались успехом. Он создал карту подземных вод, его книги и учебники хранятся и пользуются большим спросом в национальных библиотеках России, США, Франции, Италии, Германии.

Школа в селе Трудовом носит имя Уфы Ахмедсафина с 1985-го года. Сегодня сюда приехали учителя истории, географии, ветераны, гости из Kozybaev University, общественность. 10 лет назад здесь установили бюст и открыли музей. Собраны в нём труды человека, открывшего 38 морей, его личные вещи, фото. Их, а еще зарисовки передала музею дочь заслуженного деятеля науки. Уфа Ахмедсафин был ещё и талантлив в художестве.

Данияр Сеитов, учитель географии Советской средней школы, Аккайынский район:

— Уфа Мендыбаевич Ахмедсафин внес большой вклад и мы горды тем, что, во-первых, он был нашим земляком и, во-вторых, то, что именно наша школа носит его имя. Дети должны знать, что есть такие великие земляки, которые жили когда-то в нашем районе. Чтобы они могли гордиться, что являются земляками великого человека. Проходят музейные уроки, каждый класс посещает музей, каждый из учеников знает труды и биографию.

«Вода под землей есть, её просто нужно найти». В этом был твердо убежден Ахмедсафин. Страсть к поиску неизведанного, а главное — тому, что станет потом величайшим открытием для будущих поколений земли Казахстана, не угасала до последнего. Несмотря на тяжелое детство без родителей и тернистый путь азиатского студента в Москве. Благодаря его исследованиям подземной гидросферы пустынь и полупустынь Казахстана и Средней Азии впервые раскрыли происхождение доброкачественных пресных вод. Заслугу в таком, особенно сейчас, остром социальном вопросе отмечают земляки ученого.

Валентина Черненко, председатель совета ветеранов Григорьевского сельского округа, Аккайынский район:

— У нас в Казахстане 69 городов получили воду, 4000 поселков. 1.12Алматы быстро разрастался, не хватало воды, они пользовались речушками, которые вокруг находились. Ахмедсафин сказал, что под Алматы огромное количество пресной воды. Никто не хотел верить! Смеялись над этим. Но до сих пор там стоят артезианские скважины, которыми пользуется Алматы и сейчас вкуснейшая вода.

Имя Ахмедсафина носит институт гидрогеологии и гидрофизики Академии наук КазССР, одна из улиц Алматы, Советская школа в родном селе. На конференции аким района озвучил, что в этом году именем учёного назовут одну из улиц села Трудового, планируется также присвоить имя Ахмедсафина улице в Смирново. А чтобы труд выдающегося гидрогеолога не затерялся в памяти поколений, декан факультета математики и естественных наук Kozybaev University Сергей Пашков предложил учредить стипендию Академика Ахмедсафина.

