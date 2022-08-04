Казахстан обогнал Россию и Беларусь в рейтинге качества здравоохранения

Недавно был опубликован рейтинг стран по уровню здравоохранения за первые шесть месяцев 2022 года. Он был подготовлен с помощью крупнейшей в мире базы данных. В рейтинге провели сравнение показателей 96 государств. Казахстан занял 58-е место, обогнав Россию, Украину, Беларусь, Армению и Грузию. В рейтинге оценивались качество системы здравоохранения в целом, а также уровень подготовки медицинских работников, оборудования, персонала, врачей и так далее. За первые шесть месяцев 2022 года лидирует Тайвань. В тройку стран с лучшим индексом здравоохранения также вошли Южная Корея и Япония. Худшие показатели отмечены у Мальты, следом идут Венесуэла и Бангладеш. Вернемся к Казахстану. Отечественные аналитики отметили, что за первое полугодие 2022 года объем инвестиций в здравоохранение и социальные услуги в РК составил рекордные 73,7 млрд тенге. Это на 15,2% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.