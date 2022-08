Спасатели СКО: время готовить печи к отопительному сезону

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Более 400 пожаров произошло в области с начала года. Об этом сообщили на брифинге в Департаменте по ЧС СКО. В большинстве своем, горели хозпостройки, частные дома.

Дмитрий Растихин, заместитель начальника ДЧС СКО

— С начала года у нас зарегистрировано 406 пожаров в СКО. Погибли 30 человек. Различной степени тяжести травмы получили 7 человек. Отравление угарным газом — 14 человек. Из года в год до 80% пожаров происходит в жилом секторе, постройки.

Основные причины возгораний — нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, отопительных приборов и неосторожное обращение населения с огнем. Совсем близко отопительный сезон. Поэтому спасатели предупреждают: «Сейчас — самое время провести осмотр печей, при необходимости сделать ремонт».

Дмитрий Растихин, заместитель начальника ДЧС СКО

— Нужно посмотреть целостность и исправность всей системы дымоходов, котлы, те же дверца, чтобы нигде не вываливалсь зола. Посмотреть, предтопочные листы, чтобы были в исправном состоянии. Трубы должны быть побелены, чтобы была видна копоть при ее возникновении.

В преддверии отопительного сезона по республике стартует месячник пожарной безопасности. Первый этап — с 15 августа по 15 сентября, где большее внимание будет уделяться социально-уязвимым слоям населения. Второй этап — с 15 сентября по 15 октября. С начала прошлого отопительного периода установили 1277 датчиков угарного газа в домах североказахстанцев из категории социально уязвимых слоев населения. В этом году планируют установить ещё 428 датчиков.