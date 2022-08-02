«Пусть все будут такими, как младший лейтенант 0127»: североказахстанец поблагодарил полицейского

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Ещё одна благодарность в адрес североказахстанских полицейских. Утром 25 июля житель СКО Болат Амрин направлялся в село Талшик из Кишкенеколя Уалихановского района. Неожиданно у автомобиля «Аudi» произошла серьезная поломка. Оказавшись один на один с бедой, мужчина признается, что растерялся. Благо на место происшествия подоспел сотрудник батальона патрульной полиции Асет Кусакаев. Опросил мужчину и нашел неисправность автомобиля. Остановил мимо проходящий транспорт, попросил у водителя нужные инструменты. Убедившись, что проблема решится положительно, офицер полиции отправился дальше нести службу. А североказахстанец выразил в письме слова благодарности полицейскому.
ГРАФИКА: Болат Амрин, житель СКО
— Я даже забыл спросить, как его величать, запомнил только номер на жетоне — 0127, и одинокие звезды на погонах младшего офицерского состава. Отрадно, что у нас в области трудятся такие полицейские, готовые всегда помочь. Пусть их будет больше, нет, пусть все будут такими, как младший лейтенант 0127, отзывчивыми, и, конечно же, настоящими компетентными специалистами своего дела.
Анастасия Кузнецова