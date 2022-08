«Пусть все будут такими, как младший лейтенант 0127»: североказахстанец поблагодарил полицейского

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Ещё одна благодарность в адрес североказахстанских полицейских. Утром 25 июля житель СКО Болат Амрин направлялся в село Талшик из Кишкенеколя Уалихановского района. Неожиданно у автомобиля «Аudi» произошла серьезная поломка. Оказавшись один на один с бедой, мужчина признается, что растерялся. Благо на место происшествия подоспел сотрудник батальона патрульной полиции Асет Кусакаев. Опросил мужчину и нашел неисправность автомобиля. Остановил мимо проходящий транспорт, попросил у водителя нужные инструменты. Убедившись, что проблема решится положительно, офицер полиции отправился дальше нести службу. А североказахстанец выразил в письме слова благодарности полицейскому.

ГРАФИКА: Болат Амрин, житель СКО

— Я даже забыл спросить, как его величать, запомнил только номер на жетоне — 0127, и одинокие звезды на погонах младшего офицерского состава. Отрадно, что у нас в области трудятся такие полицейские, готовые всегда помочь. Пусть их будет больше, нет, пусть все будут такими, как младший лейтенант 0127, отзывчивыми, и, конечно же, настоящими компетентными специалистами своего дела.