Племенной скот из Австрии доставили на ферму в с.Дайындык

124 коровы приехали сегодня из Австрии в СК, а именно на молочную ферму возле села Дайындыка Аккайынского района. Каждая бурёнка весом больше 500 кг и стоимостью выше миллиона тенге. Это элитные коровы симментальской породы. В ТОО «Дайындык» с ними работают больше 3 лет. Племенной скот из Австрии завозят в 3-ий раз.

СЕРИК ТЛЕУЛЕНОВ, главный зоотехник ТОО «Дайындык»:

— Эта порода очень устойчива к заболеваниям. Выносливее, чем другие породы. В отличие, например, от голштинской породы, им нужен более нежный уход. Больше нужно вкладывать медикаментов, лечения, условий. А с этой породой легче работать.

И главное преимущество — симменталы дают много молока и мяса. С одной коровы можно получать от 20 до 40 литров молока в день. Вес симменталы набирают быстро. Уже через год эти коровы будут весить за тонну. Это проверено на опыте. На молочной ферме ТОО «Дайындык» 800 голов симменталов, закупили ещё свыше 200 коров. Сегодня пришла первая партия.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Месяц эти коровы проведут на карантине. Первые 10 дней потребуются бурёнкам, чтобы привыкнуть к новому климату и питанию. После у них возьмут кровь на анализ. Проверят на самые распространённые в Казахстане и Европе болезни.

250 млн тенге собственных средств вложило ТОО на покупку коров. Помогло и государство. На предприятии рассчитывают, что через год бурёнки уже себя окупят. Одна голова стоит около миллиона тенге. Из них 400 тысяч тенге вернёт государство в рамках поддержки животноводства. А уже этой осенью нетели дадут приплод, а значит и молоко. Бычков через год сдадут на мясо и получат за них те самые 600 тысяч тенге, посчитал Биржан Шаймерденов.

БИРЖАН ШАЙМЕРДЕНОВ, директор ТОО «Дайындык»:

— Заниматься скотоводством очень выгодно. Потому что цена молока поднялась. Сейчас мы вместе с субсидиями получаем 255 тенге. Мясо подорожало тоже, хоть живым сдавать, хоть мясом. У нас есть свои откормочные площадки. Мы доводим до 700-800 кг и сдаём.

Молоко сдают на заводы. Там выплачивают по 210 тенге за каждый литр молока. Ещё 45 тенге добавляет государство.