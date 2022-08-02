Инициатива строительства реабилитационного центра в СКО для ветеранов боевых действий

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied
С инициативой строительства реабилитационного центра в СКО для ветеранов боевых действий Семипалатинского ядерного полигона выступили представители общественной организации.
Ержан Дуйсенбай, председатель республиканской организации «Ветераны и инвалиды Семипалатинского полигона»
— Для посещения ветеранами оздоровительных учреждений государство выделяет средства. Сейчас по стране всего два госпиталя. Они могут принять только 100 человек. Тем не менее, эти учреждения посещают ветераны войны в Афганистане, боевых действий на таджикско-афганской границе и Семипалатинского полигона. То есть, если кто-то идет, то кто-то другой уже не может пойти.
Анастасия Кузнецова