Инициатива строительства реабилитационного центра в СКО для ветеранов боевых действий

С инициативой строительства реабилитационного центра в СКО для ветеранов боевых действий Семипалатинского ядерного полигона выступили представители общественной организации.

За круглым столом в Доме дружбы они рассказали, что оздоровительные учреждения будут построены в 6 регионах страны. Для этого привлекли инвестора из-за рубежа и направили 6 млрд евро. Отметим, что североказахстанские ветераны в ближайшее время смогут отдохнуть в оздоровительном комплексе, который будет построен в г. Акколь Акмолинской области. По официальным данным, в свое время на Семипалатинский полигон для прохождения воинской службы было направлено порядка 600 североказахстанцев. Ержан Дуйсенбай, председатель республиканской организации «Ветераны и инвалиды Семипалатинского полигона»

— Для посещения ветеранами оздоровительных учреждений государство выделяет средства. Сейчас по стране всего два госпиталя. Они могут принять только 100 человек. Тем не менее, эти учреждения посещают ветераны войны в Афганистане, боевых действий на таджикско-афганской границе и Семипалатинского полигона. То есть, если кто-то идет, то кто-то другой уже не может пойти.



Анастасия Кузнецова