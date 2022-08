Антикоррупционная служба имеет много вопросов к деятельности госпредприятия «Коммунхоз»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Дороги и инфраструктура, экономика и финансы, строительство и жилье — сферы, которые на слуху у всех. В областном акимате провели совещание, на котором специалисты антикоррупционной службы вместе с представителями госорганов обсудили вопрос проведения инициативного внешнего анализа коррупционных рисков в сфере ЖКХ. Повод — большинство обращений и жалоб граждан касаются именно этой сферы. Несколько лет подряд в департаменте Агентства по противодействию коррупции возбуждают уголовные дела в отношении должностных лиц отраслевых подразделений. Нарекания в адрес «Коммунхохза» происходят неоднократно, говорит руководитель антикоррупционной службы Сергей Перов. Он отметил, что знает поменно подрядчиков и тех, кто за ними стоит. В целях искоренения этого социального зла служба разработала Карту коррупционных рисков.

Сергей Перов, руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции СКО

— Данная организация, без конкуренции получая напрямую миллиардные договоры с ЖКХ, при этом не имея возможности их выполнения, передает объемы работы в субподряд, что в корне противоречит законодательству. Сайтжан Айтенович, хочу особо обратить внимание на то, что по итогам анализа должны быть приняты масштабные изменения, особенно в акимате областного центра и его подведомственных организациях. А именно реструктуризация и оптимизация, выделение средств на цифровизацию всех бизнес-процессов в сфере ЖКХ, полное устранение выявленных коррупционных рисков.