В Тайынше прошел день поля

«Международный день овощевода». Под таким названием прошел День поля в Тайынше. Более 200 аграриев собрались на полях товарищества «Астык — STEM». Наряду с аграриями региона приняли участие предприниматели из Костанайской, Карагандинской областей и Тюменской области России. Здесь представители партнерства «Eurasia Group» представили новейшую технику и оборудование.

ЮРИЙ БАБИНЦЕВ, менеджер по продажам оборудования для выращивания и полива овощей ТОО «Eurasia Group»

— Это орудие выполняет несколько операций. Сосуд рыхлит почву. Затем идет внесение удобрений. Емкость бака для удобрений 900 литров. Формирует также ложе для картофеля.

А это оросительная система «Zimmatic». Общая длина устройства с полной автоматизацией и дистанционным управлением составляет 630 метров. Система, которая проходит 120 метров в час, орошает площадь 406 квадратных метров.

При своевременном посеве, правильном уходе, поливе семена всегда дают богатый урожай. Комбайн «VARITRON 470» незаменим в деле осенней уборки. Техника способна собрать 8 рядов картофеля за один ход.

ИГОРЬ ГОЛОВАШОВ, региональный директор ТОО «Eurasia Group»

— За 12 часов эта техника сможет собрать урожай 30 гектаров. На комбайне установлен 7-тонный бункер. Комбайн не останавливаясь выгружает картофель в подвижный транспортер. Опция позволяет просыпаться земле, чтобы она оставалась здесь на поле, а не шла в овощехранилище.

Ознакомившись с техникой и оценив её возможности, аграрии направились к палаткам. В них предлагается современное оборудование для предпринимателей. Дрон «TARANIS» используется при облете полей. Осуществляется сразу 4 вида работы.

АНТОН САЙБЕЛЬ, специалист по FARMSIGHT ТОО » Eurasia Group

— Это определение сорняков, подсчёт сходов, определение насекомых и определение повреждений от насекомых и недостаток питательных веществ. То есть, чтобы произвести облет, мы загружаем цифровую границу, создаем маршрут, запускаем дрон. Он делает от 1 фотографии на гектар. Это на желание клиента. 200 гектаров облетается за 40 минут.

После окончания полевой экскурсии участники отправилась в село Карагаш. Здесь презентовали овощехранилище товарищества «Астык СТЕМ». Объект был построен 8 лет назад.

Аграрии оценивают работу бункера «Combi». Устройство помещает в себя картофель, морковь, привезенные грузовиками. Есть непригодные для использования или мелкие, семенные и пригодные для использования фракции.

Общая вместимость склада составляет 5300 тонн. Из них 4 тысячи предназначены для хранения картофеля, остальные — для хранения моркови.

СЕРГЕЙ ЗВОЛЬСКИЙ, директор ТОО «Астык СТЕМ»

— Вентиляция у нас идет подземная. Средняя урожайность у нас 45 тонн с гектара. Доставляем в Актобе, Алматы, Караганду.

Товарищество «Астык СТЕМ» сегодня имеет около 15 тысяч гектаров пашни. Из них 370 гектаров отведено под овощи. В ближайшее время руководство агроформирования планирует увеличить площадь в этом направлении до 500 гектаров.