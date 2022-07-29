Продлить сроки соц.выплат по уходу за ребенком могут в Казахстане

Преимущества социального страхования обсудили на брифинге службы центральных коммуникаций. Сегодня в Казахстане функционирует многоуровневая модель социального обеспечения.

НУРСУЛУ КЕМЕЛ, генеральный директор АО «Государственный фонд социального страхования»:

— На сегодня система охватывает 6,6 млн работающего населения. В год примерно более 1 млн получателям назначаются социальные выплаты по 5 видам социального риска. Это утрата трудоспособности, потеря кормильца, потеря работы, потеря дохода в связи с беременностью, а также потеря дохода в связи с уходом за ребенком до 1 года.

По данным прошлого года 385 тыс. гражданам были назначены выплаты по уходу за ребенком до года. Из них около 3,5 тыс. — это мужчины. Такая выплата назначается участнику обязательного социального страхования, лишившегося дохода. Размер социальной помощи зависит от среднемесячной зарплаты человека и от стажа участия в системе.

НУРСУЛУ КЕМЕЛ, генеральный директор АО «Государственный фонд социального страхования»:

— Рассматривается возможность увеличения продолжительности выплат до 1,5 лет. Как решение я сейчас не могу заявить. Потому что это еще проходит стадию обсуждения, анализа. В скором времени в рамках социального кодекса будут оглашены эти изменения.

Неработающие женщины получают такое пособие из госбюджета – не из системы обязательного соцстрахования, но размер зависит от очередности детей: от 18 тыс. до 23 тыс. тенге. Единовременное пособие на рождение ребенка составляет 38 МРП или 116 тыс. тенге на рождение первого, второго и третьего ребенка, а на рождение четвертого и более – 63 МРП ил 192 тыс. тенге. В этом году в Государственный фонд социального страхования поступило 204 млрд тенге, из которых 199 млрд тенге направлены получателям социальных выплат.

Диана Салихова