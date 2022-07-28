ТОО «Племзавод «Алабота» — 90 лет

Новости МТРК

18:15 28 Июля 2022

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90 лет исполняется североказахстанскому ТОО «Племзавод «Алабота». На предприятии разводят буренок казахской белоголовой породы. Начали совершенствование племенного скота еще в 30-х годах прошлого столетия. Совхоз Алаботинский был утвержден ведущей фермой по разведению этих животных. Коровы этой породы хорошо переносят жару сухих степей, а зимой — сильную стужу, устойчивы к болезням и различным негативным факторам окружающей среды. Сейчас на предприятии выращивают свыше 4 тысяч коров и быков комолой породы.


Диана Салихова

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