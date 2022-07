Аграрий передал пастбища сельчанам

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Сочную зелёную траву ранним утром скашивает Александр Сергеев из села БугровОго Кызылжарского района. В его хозяйстве 4 коровы и 2 телёнка. Поголовье небольшое, но сена за зиму уйдёт немало, говорит Александр. Пора запасаться. Нынешняя трава сочная, богата витаминами, густая. Правда, мелкая ещё. Дожди обходили стороной БугровскОй сельский округ, в котором проживает 660 человек.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ, житель с.Бугровое Кызылжарского района:

— У каждого здесь свои сенокосы. Они каждый год разрабатывают. Где-то приходится иногда подкашивать новые сенокосы. В деревне без коровы -кормилицы никак не обойтись. Кто-то коней разводит, кто-то овец.

И каждому нужны пастбища и поле для сенокоса. 70% дворов в БугровскОм сельском округе разводят скот. Учитывая рост поголовья и урок прошлогодней засухи, в этом году площадь для пастбищ и сенокоса увеличили. Помогло местное хозяйство «Шагала агро».

МАРАТ ЖОЛАМАНОВ, аким Бугровского сельского округа Кызылжарского района:

— У нас меморандум с ТОО. ТОО помогает населению. Мы договорились, определили земли. Чтобы удобно было населению, земля в одной стороне. Определили по карте, вышло 4200 га. Этого достаточно для поголовья нашего округа.

4 тысячи га выделило ТОО, ещё 2 тысяч га из государственного фонда предоставил местный акимат. Этого с лихвой должно хватить на нужны 4 сёл, если верить подсчётам акима округа. Всего в Кызылжарском районе благодаря меморандумам сельчан, акимата и аграриев выделили почти 13 тысяч га земель под пастбища. Это поможет жителям, которые хотят увеличить поголовье скота.

КУАНДЫК ШАКУБАЕВ, заместитель акима Кызылжарского района:

— На сегодняшний день возвращено порядка 23 400 га. Данная работа будет проведена в течение года. Территория Кызылжарского района составляет 600 тысяч га. Пастбищных угодий — 200 тысяч га.

В Кызылжарском районе сельчане в общем разводят почти 16 тысяч голов КРС, 4300 лошадей и 20 тысяч голов овец и коз. Пастбища для жителей предоставляют благодаря меморандумам и возвратам земель в госсобственность. Участки изымают, когда истёк срок аренды, или, когда аграрий толком не работал на участке.