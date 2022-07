Останки 4 века н.э. нашли в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С 28 июня по 26 июля проходили раскопки кургана Березовский, ранний железный век или 4 век н.э. Там найдены останки двух лошадей.

ЖАНАТ БАЙМУСЕНОВ, заведующий отделом центра по охране и использованию историко-культурного наследия:

— Одна лошадь сохранилась целиком. То есть цельный череп, полностью сохранилось положение лошади, как она лежала на тот период. Вторая лошадь — фрагментарно. Помимо этого на распокпках часто встречались, так называемая, обожженная глина. Наблюдался прокал. То есть, место, где в то время разжигался костер. И костер, видимо, был очень большой. Потому что температура очень высокая и глина спеклась, практически, до состояния кирпича современного. О том, что это действительно был костер свидетельствуют остатки дерева обоженного.

Такие могильные ямы всегда преподносят сюрпризы, говорят специалисты. Они уверены, в кургане чуть глубже есть и человеческие останки. Но раскопки будут проводить уже в следующем году.

ЖАНАТ БАЙМУСЕНОВ, заведующий отделом центра по охране и использованию историко-культурного наследия:

— Археологические работы были свернуты. В связи с тем, что во время исследования выяснилось, что могильная яма больше, чем мы думали. И, это потребовало дополнительного финансирования и также дополнительных человеческих ресурсов. На кургане постоянно работали 3-4 человека. А это очень мало для таких объёмов. Буквально вчера мы приняли решение его законсервировать до следующего года.

Высота кургана — два метра, диаметр — около сорока. Нестандартных размеров и могильная яма. Кому она принадлежит и какой статус у захороненного, какого он пола — специалистам ещё предстоит узнать. Найденные сейчас останки лошадей ожидают обработки. А дальше, после исследования, их передадут в областной краеведческий музей.