Фермеры Казахстана написали открытое письмо главе государства

Фермеры Казахстана написали открытое письмо Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и премьер-министру Алихану Смаилову. Аграрии просят содействия, а именно дать соответствующие поручения кабмину запустить программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники с объемом финансирования 50 млрд тенге, без первоначального взноса со ставкой вознаграждения до 3%”. В письме также сказано, что начало уборочной кампании в стране начинается в первой половине августа, но сегодня, массово обновить технику невозможно. Парк сельскохозяйственной техники в стране составляет порядка 150 тысяч тракторов и 38 тысяч комбайнов. При этом уровень износа техники доходит до 80%. В заключение говорится, что отсутствие работающей программы до осени текущего года, приведет к угрозе потери качественного урожая и снижению общего уровня продовольственной безопасности страны.

Жанель Бисенбаева