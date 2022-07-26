Карту коррупционных рисков разработали в СКО

Новости МТРК

17:19 26 Июля 2022

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В Северо-Казахстанской области департамент Агентства по противодействию коррупции сформировал карту коррупционных рисков. По информации пресс-службы ведомства, в карту вошли сферы, играющие роль в улучшении благосостояния населения и ведении бизнеса. В департаменте рассчитывают, что карта позволит еще эффективнее противодействовать коррупции и принимать превентивные меры.

ДАМИР ХАБИБУЛИН, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции СКО
— Карта коррупционных рисков станет ориентиром для работы Антикоррупционной службы в регионе. Одним из первых направлений для принятия мер по исключению коррупционных рисков являются подразделения жилищ-коммунального хозяйства, в руках которых сосредоточено управление многими значимыми для населения и развития бизнеса процессами. В частности, ремонт и содержание автодорог — вопросы, требующие системного подхода к механизмам планирования работ и контроля за ними.


Дарья Пышмынцева

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