Цифровая карта семьи заработает в Казахстане в 2023 году

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в стране разрабатывается цифровая карта семьи. Проект планируют запустить в 2023 году. Информационная система «цифровая карта семьи» предназначена для проактивного назначения мер государственной поддержки в сфере социального обеспечения, здравоохранения и образования. Проект позволит взвесить состояние конкретной семьи по 5 категориям: экономическая, социальная, бытовая, уровень здоровья и образования. Исходя из этих показателей будут дифференцированы меры государственной поддержки, необходимые нуждающейся семье. Сюда входят такие виды выплат, как пособие на рождение ребенка, адресная социальная помощь, выплата при потере кормильца и в иных случаях. Напомним, ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил профильному министерству ускорить запуск цифровой карты семьи.



Дарья Пышмынцева