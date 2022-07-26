Цифровая карта семьи заработает в Казахстане в 2023 году

Новости МТРК

17:17 26 Июля 2022

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По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в стране разрабатывается цифровая карта семьи. Проект планируют запустить в 2023 году. Информационная система «цифровая карта семьи» предназначена для проактивного назначения мер государственной поддержки в сфере социального обеспечения, здравоохранения и образования. Проект позволит взвесить состояние конкретной семьи по 5 категориям: экономическая, социальная, бытовая, уровень здоровья и образования. Исходя из этих показателей будут дифференцированы меры государственной поддержки, необходимые нуждающейся семье. Сюда входят такие виды выплат, как пособие на рождение ребенка, адресная социальная помощь, выплата при потере кормильца и в иных случаях. Напомним, ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил профильному министерству ускорить запуск цифровой карты семьи.


Дарья Пышмынцева

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