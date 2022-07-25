Велогонщик Алексей Луценко попал в топ-10 по итогам «Тур де Франс»

Спорт

18:08 25 Июля 2022

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24 июля состоялся заключительный этап многодневной велогонки «Тур де Франс». По итогам в тройку лидеров вошли спортсмены из Бельгии, Голландии и Норвегии. Казахстанский велогонщик Алексей Луценко финишировал во время завершающего этапа гонки 17-м. Благодаря такому результату наш земляк сумел войти в число лучших гонщиков легендарного состязания. Алексей Луценко попал в топ-10 по итогам «Тур де Франс».

ГРАФИКА:
Подготовка к «Туру» была далека от идеальной: падения, болезни и невезения. Но вместе с командой мы смогли достойно проявить себя, побороться в горах, особенно на третьей неделе, и занять высокое девятое место. Без сомнений, мне бы хотелось добиться большего на этом «Туре», и на отдельных этапах, и в генеральной классификации, но как получилось, так получилось. В любом случае, выложился на 100% в течение этих трех недель, и теперь я доволен результатом. Сейчас мы здесь, на финише в Париже, но сезон еще продолжается, и я серьезно настраиваюсь на новые цели, которые ждут меня впереди

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