Велогонщик Алексей Луценко попал в топ-10 по итогам «Тур де Франс»

24 июля состоялся заключительный этап многодневной велогонки «Тур де Франс». По итогам в тройку лидеров вошли спортсмены из Бельгии, Голландии и Норвегии. Казахстанский велогонщик Алексей Луценко финишировал во время завершающего этапа гонки 17-м. Благодаря такому результату наш земляк сумел войти в число лучших гонщиков легендарного состязания. Алексей Луценко попал в топ-10 по итогам «Тур де Франс».

ГРАФИКА:

Подготовка к «Туру» была далека от идеальной: падения, болезни и невезения. Но вместе с командой мы смогли достойно проявить себя, побороться в горах, особенно на третьей неделе, и занять высокое девятое место. Без сомнений, мне бы хотелось добиться большего на этом «Туре», и на отдельных этапах, и в генеральной классификации, но как получилось, так получилось. В любом случае, выложился на 100% в течение этих трех недель, и теперь я доволен результатом. Сейчас мы здесь, на финише в Париже, но сезон еще продолжается, и я серьезно настраиваюсь на новые цели, которые ждут меня впереди