Как проходит сенокос в Кызылжарском районе

На полях СК полным ходом идет заготовка кормов для животных. В этом году аграрии Кызылжарского района планируют собрать порядка 100 тысяч тонн сена и сенажа. В ТОО «Петерфельд-Агро» рассчитывают получить не менее 16-20 тысяч тонн сенажа и порядка 30 тысяч тонн силоса, поскольку содержат порядка 4,5 тысяч голов КРС. Сейчас собрали 480 тонн сена, до осени планируют собрать 1 тысячу тонн. В этом году, говорят аграрии, урожайность хорошая, погода не подвела. В хозяйстве задействовали 30 единиц спецтехники.

КОРНЕЙ ШЕВЧЕНКО, главный агроном хозяйства ТОО «Петерфельд-Агро», Кызылжарский район:

— Это тракторы МТЗ, самоходные косилки, техника, которая участвует на вывозке сена и сенажа. Потом после уборки сенажа, мы сразу заходим на вспашку зяби. Для того, чтобы успеть подготовить поля к следующему году.

Санат Садриев с 2009 года живёт в Петерфельде. Содержит скот: лошадей и баранов. Сено каждый год он собирает самостоятельно. Купил себе небольшой трактор и начал работу. Раньше делал это вручную.

САНАТ САДРИЕВ, житель с.Петерфельда, Кызылжарский район:

— Вот находим сено. Возле лесов. Смотрим, наблюдаем, как растёт. Потом косим. Сейчас пока сено подошло, а дожди не дают собирать. По чуть-чуть косим. А потом, когда погода восстановится, начнем уверенно косить. Сейчас для себя, конечно. А потом уже видно будет, может и на продажу.

Цена сена в этом году для жителей будет примерно 15 тысяч за тонну. В прошлом году, из-за засушливой погоды, цена доходила до 20 тысяч.

ДАУРЕН ШАКАНОВ, заместитель акима Петерфельдского сельского округа, Кызылжарский район:

— В Кызылжарском районе порядка 15 тысяч дворов, из них 3700 имеют поголовье скота. На сегодняшний день потребность в сене составляет 79,9 тысяч тонн. Заготовлено порядка 9 тысяч тонн. Наши сельхозтовароприозводители только приступили к заготовке.

На данный момент все села Кызылжарского района, а их всего 69, приступили к заготовке кормов. На 20 июля обеспеченность дворов сеном сотавляет 13,9%.