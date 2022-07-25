Как готовят госслужащих в Академии государственного управления?

Новости МТРК

18:14 25 Июля 2022

Уровень владения казахским языком проверяют при поступлении в Академию государственного правления при Президенте страны. С прошлого года сертификат «Qazaq resmi test» стал обязательным требованием. В целом, обучение в Академии в 2021-ом прошли свыше 4 тысяч человек. 76% из них — это госслужащие СК. Напомним, академия госуправления — это единственное высшее учебное заведение в стране, которое отвечает за профессиональное развитие и образование действующих государственных служащих. В этом году в ВУЗе вели приём документов на поступление в магистратуру и докторантуру.


ЛАУРА КАИРЖАНОВА, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК:

— Учебные планы состоят из 5 блоков. Первый — это стратегический менеджмент и лидерство. Второй блок — проектное и цифровое государственное управление. Далее — эффективные коммуникации. Четвёртое — это региональный компонент. И пятое — это итоговый контроль знаний — защита проектных работ.


Жанель Бисенбаева

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