Как готовят госслужащих в Академии государственного управления?

Уровень владения казахским языком проверяют при поступлении в Академию государственного правления при Президенте страны. С прошлого года сертификат «Qazaq resmi test» стал обязательным требованием. В целом, обучение в Академии в 2021-ом прошли свыше 4 тысяч человек. 76% из них — это госслужащие СК. Напомним, академия госуправления — это единственное высшее учебное заведение в стране, которое отвечает за профессиональное развитие и образование действующих государственных служащих. В этом году в ВУЗе вели приём документов на поступление в магистратуру и докторантуру.



ЛАУРА КАИРЖАНОВА, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК:

— Учебные планы состоят из 5 блоков. Первый — это стратегический менеджмент и лидерство. Второй блок — проектное и цифровое государственное управление. Далее — эффективные коммуникации. Четвёртое — это региональный компонент. И пятое — это итоговый контроль знаний — защита проектных работ.