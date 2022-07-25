Без химикатов: как проверяют на нитраты овощи и фрукты в СКО?

Дыни, арбузы, персики, абрикосы и сливы. От такого большого разнообразия спелых и аппетитных на вид фруктов, разбегаются глаза. Особенно летом как никогда остро возникает желание побаловать себя витаминами. Но, наряду с этим возникает и опасение — не «напичканны» ли фрукты и овощи нитратами. Стоит ли беспокоиться об этом североказахстанцам?

Овощи и фрукты местного производства также проходят обязательный контроль на качество.

Тамара Ипполитова работает с разными поставщиками. Яблоки и груши других сортов, например, попадают сюда прямиком из садов солнечного Туркестана. А вот эти полосатые ложные ягоды привезли из Жамбылской области. Ни одна партия не проходит мимо фитосанитаров. Встречают фуры со съедобным грузом они вместе с продавцами. К таким процедурам бизнесвумен привыкла, относится к ним с полным пониманием.



ТАМАРА ИППОЛИТОВА, предприниматель:

— Лук привозят из Шымкента, картофель — из Карабулака. Всё происходит по одной схеме — сначала токсикология, потом начинается продажа. /02.24/ Это не долго. Они делают всё быстро. Незаметно для нас. Они приходят рано.

А в соседнем торговом павильоне фрукты и овощи продаёт Олнасын Вартаева. Реализует товары предпринимательница только летом. Зимой возвращается в родной город Шымкент. Там Олнасын вместе с детьми выращивают лук, картофель, капусту и арбуз.



ОЛНАСЫН ВАРТАЕВА, предприниматель:

— На рынке «Южном» работаю с 93-го года. Раньше в СК торговать приезжала и зимой. Сейчас только летом. Дети выращивают овощи и фрукты на участке в 9 соток. Потом привозят фурами сюда. Вот одна с картофелем сегодня прибыла. Специалисты лаборатории пришли и проверили качество, только потом дали разрешение на продажу. Продукт оказался хорошим.

Каждый день на оптовый рынок «Южный» поступает до 25 тонн продукции. Для проверки грузов в торговом комплексе функционирует собственная лаборатория. Теперь подробно о самом процессе …

Затем отобранный на пробу картофель тщательно промывают. После клубни разделяют на несколько частей и измельчают на терке. Далее заведующий испытательной лабораторией Роман Туринин перетирает всё в кашицу и отбирает 10 граммов содержимого.

Последним шагом станет то, что жидкость прозрачного цвета отправят к заранее подготовленному стаканчику с картофелем. Несколько минут и результат на приборе. Показатель должен быть равен цифре 0,2111. В случае иного результата здесь исход один.



РОМАН ТАРУНИН, заведующий испытательной лабораторией СКОФ «Фитосанитария»:

— В случае обнаружения нарушений по количественному содержанию нитратов, вся партия полностью уничтожается и утилизируется. И также в связи с тем, что вся продукция проходит многоэтапную проверку, начиная с момента выращивания, заканчивая отбором и привозом сюда, у людей уже есть карантинные товары на сертификат.

Кстати, эта партия картофеля проверку прошла. Продукцию смело можно реализовать покупателям. За полгода фитосанитары провели 450 проверок на нитраты. Все образцы соответствуют требованиям. В ответ, петропавловцы дают свою оценку на товары.

БЛИЦЫ

«Мы всё время сюда приезжаем. Здесь дешевле, чем в магазинах и фрукты свежее. В магазинах всё же не так».

«Чем в обычном магазине, здесь всё равно дешевле и качество лучше. Каждый день товар свежий».