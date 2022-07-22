Полицейские провели беседу с детьми оздоровительного лагеря «Достык»

Новости МТРК

17:30 22 Июля 2022

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Как избежать дорожно-транспортного происшествия, не потеряться в лесу, не стать правонарушителем. О правилах безопасного поведения поговорили полицейские с отдыхающими детского оздоровительного лагеря «Достык». Они приехали на закрытие очередной смены. До отъезда подростков в неформальной обстановке провели беседы.

Динара Муканова — инспектор по делам несовершеннолетних ОМПС УП г. Петропавловска
— В рамках акций «Безопасное лето» и «Безопасная дорога» в детском оздоровительном лагере «Достык» проводилась профилактическая работа, проведен были беседы с несовершеннолетними детьми.

Полицейские стремятся рассказать о правилах в наиболее интересной форме, ведь увлечённость — залог понимания. К примеру, не всем ребятам понятно, почему нельзя проезжать пешеходный переход на велосипеде. Стражи порядка объясняют: велосипедист движется быстрее, водители могут не успеть отреагировать на его появление.

Руслана Ескендирова — отдыхающая, 13 лет
—  К нам приехал сотрудник полиции, начал объяснять техники безопасности. Сказал, как на дороге себя вести, почему нельзя гулять ночью — объяснил это всё. — Для тебя это полезно? — Конечно! Я много чего узнала полезного. Например я не знала, как машина сдаёт назад, как, почему многие попадают в ДТП

В «Достыке» отдыхают около 200 ребят из областного центра и районов. Это удобная площадка для профилактической работы полицейских с давними традициями сотрудничества.

Лариса Гальчукова — директор детского оздоровительного лагеря «Достык»
—  У нас тесный контакт с сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками ДЧС. Что отрадно, что дети не только отдыхают, но и учатся безопасности жизни и здоровья

На каждой смене в лагере присутствуют сотрудники ювенальной полиции — для безопасности и профилактики.


Анастасия Кузнецова

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