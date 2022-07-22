Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти

Новости МТРК

17:57 22 Июля 2022

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Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти. Министерство национальной экономики подготовило дополнения в Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами. Дополнили пункт по захоронению умерших. Теперь родственникам, кроме бумажного свидетельства о смерти или медицинского свидетельства, можно предъявлять администрации кладбища уведомление о смерти, полученное через веб-портал электронного правительства. Соответствующее дополнение вносится и в Журнал учета. Так, предоставляются ФИО умершего, ИИН, дата выдачи и номер удостоверения личности, адрес близких родственников, в случае их отсутствия адрес производящего захоронение, либо наименование, БИИН, адрес организации, производящей захоронение.


Анастасия Кузнецова

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