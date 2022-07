День поля: чем удивляли аграриев в Аккайынском районе?

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— Демонстрация агродостижений, разбор проблем в сельском хозяйстве, показ новейших моделей сельхозтехники и оборудований. Именно так в Аккайынском районе проходит День поля. Мероприятие даёт официальный старт уборочной кампании. Программа на сегодня для аграриев насыщенная.

На праздник съехались свыше 200 сельхозтоваропроизводителей не только районов области, но и других регионов страны. А всё для того, чтобы поделиться опытом и новыми идеями перед предстоящей страдой. Перед конструктивной беседой — познавательная экскурсия прямиком на полях. Аграрии вместе с и.о. главы региона Маратом Тасмаганбетовым отправились в экспериментальные делянки. На, так называемых, опытных полях работают студенты столичного казахского агротехнического университета им. С. Сейфулина. Здесь они ищут новые, более современные методы выращивания различных культур, сравнивают их урожайность и приживаемость.



ИСМАИЛ ТОКБЕРГЕНОВ, заместитель председателя правления Казахского агротехнического университета им. С.Сейфулина, Нур-Султан:

— По данным культурам — это яровая пшеница, горох, лён, подсолнечник. Здесь на полигоне представлены все эти культуры. Ширина делянок — 30 м. Это сделано для того, чтобы мы осуществляли не только сбор данных с полей, но и получения информации с космоса.

Работают на полях свыше 300 человек. Для экспериментов студентам столичного ВУЗа выделили 16 тысяч гектаров земли. Выращивают они на этих участках около 10-ти различных сельскохозяйственных культур. Сегодня агрономам есть чем похвастаться.



ТИМУР САВИН, директор департамента науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфулина, Нур-Султан:

— Долгое время наша селекция не могла сделать шаг вперёд по соединению фундаментальной науки и прикладной. Нам в данной программе это удалось сделать. То есть, мы надеемся, что данная мера поможет улучшению с/х исследований.

Объехали аграрии, таким образом, 4 участка. В свою очередь, хлеборобы решили дать свои советы здесь же — на экспериментальных полях. После гости праздника отправились на выставку новейшей техники и различных павильонов. В одном из таких продукцию американского производства представляет Александр Братко. Старший менеджер по продажам ТОО «Navistar Asia» предлагает аграриям автоматизированные системы точного земледелия. Североказахстанским механизаторам уже помогают в работе 450 таковых.



АЛЕКСАНДР БРАТКО, старший менеджер по продажам ТОО «Navistar Asia»:

— Наше оборудование исключает человеческие факторы, улучшает урожай. Даёт механизатором возможность следить за техникой, работать в любых условиях, в любое время суток. Работать можно на всех видах работ, начиная от посевов, заканчивая химической обработкой.

В отрасли сельского хозяйства есть большая динамика развития. Это отметил и Марат Тасмаганбетов.



МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, и.о. акима Северо-Казахстанской области:

— В этом году мы провели посевную кампанию в оптимальные сроки. Сегодняшний урожай, который складывается, — это благодаря вашему профессионализму и труду. Сегодня с учётом этого мы смотрим те технологии и убеждаемся о том, что без хороших семян, применения минеральных удобрений, нельзя получить полноценный урожай.

В целом в регионе свыше 4 млн гектаров посевных земель, 45% из них -зерновой клин. Остальное — маличные, кормовые культуры и овощи. Кроме того, в этом году увеличили посевы подсолнечника до 101 тысячи гектаров.



Жанель Бисенбаева