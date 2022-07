Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В августе казахстанцев ждут девять выходных и 22 рабочих дня при пятидневной рабочей неделе. В конце месяца, 30 августа, казахстанцы отметят День Конституции. В связи с праздничной датой казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 28, 29, 30 августа. При этом, 29 августа считается рабочим днем.

Однако в связи с праздниками этот рабочий день перенесли на субботу. То есть, при пятидневке казахстанцы будут работать в субботу, 27 августа. А при шестидневной рабочей неделе казахстанцы будут работать в субботу, 27 августа и в понедельник, 29 августа. Отдыхать будут в воскресенье, 28 августа, и в День конституции, 30 августа.

Анастасия Кузнецова