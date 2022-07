Ситуацию с выбросом сероводорода в Петропавловске планируют улучшить в 2023 году

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Уровень сероводорода, выделяемого биопрудом, за последние два года сильно поднялся, говорят экологи. Борются с этой проблемой с помощью микроводорослей.

АЛЕКСАНДР РЕЙБАНДТ, директор научно-технологческого центра воды, г.Петропавловск:

— Это, так называемые, «Дафнии». Организмы активного ила. Организмы, которые процеживают через себя воду. При должной концентрации они процеживают дважды в сутки через себя. Толчком для развития этих организмов послужила водоросль «Хлорелла». В прошлом году мы внесли порядка 400 тонн. Совместно с «Кызылжар су» мы дополнительно в течение зимы также продолжали работу. За снегоход цепляли бочки и таскали это всё по льду, бурили лунки и под лёд заливали хлореллу. Под лёд мы залили порядка 19 тонн.

В прошлом году «Кызылжар су» из своих средств выделил порядка 23 млн тенге. В этом году — 49 млн тенге. Работа уже приносит плоды и в дальнейшем будет продолжена на постоянной основе.

АЛЕКСАНДР РЕЙБАНДТ, директор научно-технологческого центра воды, г.Петропавловск:

— Технология будет передана «Кызылжар су». На их территории «под ключ» будет поставлен наш фотобиореактор. И они сами начнут хлореллу сюда вливать. Почему это нужно. Город всё-таки живёт своей жизнью: хромзавод и другие предприятия, которые дают конкретные биогенные эелементы. Их выброс приводит к гибели вообще всей органики.

Сейчас экологи работают над тем, чтобы микроводоросль навсегда закрепилась в водоёме. Улучшить ситуации с сероводородом специалисты обещают уже в следующем году. Однако проблема не решится, пока не закончат реконструкцию канализационно-очистных сооружений.