Сама того не подозревая, североказахстанка стала соучастницей преступления

Новости МТРК

16:44 21 Июля 2022

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Сама того не подозревая, североказахстанка стала соучастницей преступления. 26 июня жительница г.Петропавловска заказала набор посуды в интернете. Она перечислила 25 тысяч тенге, но обещанный товар не получила и обратилась в полицию. Выяснилось, что вместо компании, продающей сервизы, она вышла на мошенников.

Продавцом была жительница г.Костаная, устроившаяся на дистанционную работу в онлайн-магазин, и была уверена, что помогает продавать реальный товар. Горожанка связалась с потерпевшей и возместила ущерб. Полицейские напоминают: следует соблюдать осторожность при совершении финансовых сделок в интернете. За 6 месяцев в СКО было зафиксировано около 400 фактов интернет-мошенничества, из них около 90 — связаны с приобретением товаров и услуг через сайты объявлений и социальные сети.


Диана Салихова

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