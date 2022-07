YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Сама того не подозревая, североказахстанка стала соучастницей преступления. 26 июня жительница г.Петропавловска заказала набор посуды в интернете. Она перечислила 25 тысяч тенге, но обещанный товар не получила и обратилась в полицию. Выяснилось, что вместо компании, продающей сервизы, она вышла на мошенников.