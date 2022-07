«Инклюзивное образование для всех»: в Петропавловске прошёл выездной летний лагерь для людей с инвалидностью

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«Смотри на меня как на равного». Объединение людей с инвалидностью «АРДОС-Журек» продвигает принципы инклюзивного образования в школах города и области. Оказать помощь человеку с нарушением опорно-двигательного аппарата, знать этику общения, а главное — верно организовывать процесс образования для людей с особыми потребностями. Сегодня в рамках проекта «Инклюзивное образование для всех» состоялся выездной летний лагерь. Акжан Карим рассказал об итогах проекта.

Акжан Карим, руководитель проекта «АРДОС-Журек»

— Проект реализуется по всему Казахстану. И мы видим то, что, к сожалению, многие педагоги не владеют информацией, у них неправильное представление об инклюзивном образовании. Мы сделали свои практические рекомендации о том, как нужно обучать этих детей, о том, что не нужно уходить в более такой научный подход. Сейчас мы будем собирать успешные кейсы и внедрять их в пособия, чтобы специалисты образования могли их на практике применять.

Из приглашенных — люди с инвалидностью разных возрастов, а также студенты без особенных потребностей. Главная цель — сплотить, научить взаимодействию друг с другом. Именно её реализует тренинг «Развитие коммуникативных навыков», тимбилдинг в инклюзивной среде. Проводит его психолог детского центра социального обслуживания «Арман» Евгения Данилова. В инклюзивном образовании она уже более 10 лет.

Евгения Данилова, психологдетского центра социального обслуживания «Арман»

— В наше непростое время мы развиваем толерантность и даем понять, что мы можем быть на равных все вместе. Тимбилдинг — это команда образования. То есть мы будем заниматься развитием сплочения коллектива. А инклюзия — это активное внедрение людей с ограниченными возможностями в социум. И вот именно тимбилдинг в инклюзивной среде — это означает, что мы все можем на равных работать в одной команде.

Одна из участниц мероприятия — Елена Чернышёва. Для неё такой психологический тренинг был особенно интересным. Девушка окончила второй курс СКУ по специальности «Психология». В университете нашла подругу, хорошо общается с группой.

Елена Чернышёва, участница мероприятия

— Я учусь наравне со всеми за исключением того, что я учусь только на первых этажах, а если нет такой возможности, то перевожусь на дистанционку. Миру действительно надо знать о том, что есть такие люди и мы такие же, как остальные. Стране развиваться надо в этом плане. На Западе развитие уже есть, а чем мы хуже.

Проект «Инклюзивное образование для всех» реализуется в рамках программы экстренной помощи «Qolda 4.0». Подобные встречи команда проводит ежегодно.