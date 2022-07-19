В Казахстане начались воинские сборы военнообязанных

Новости МТРК

19:10 19 Июля 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков приказал начать воинские сборы в соответствии с законом. В рамках республиканских мероприятий по мобилизационной подготовке, солдат призывают в органы военного управления, части Вооруженных Сил, за исключением терорганов территориальных войск. По приказу министра обороны в этом году на сборы призовут 1 500 военнообязанных. Государственную регистрацию приказа будет осуществлять Минюст.


Анастасия Кузнецова

Читайте также

МОТИВАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА: «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ»
«А у нас водопровод»: жители села Ташкентка Кызылжарского района радуются долгожданной воде
Служить народу — главный принцип работы государственного служащего
Новости МТРК 22.06.2022
Лагерь отдыха «Окжетпес» начал свою работу
Специальный Выпуск 06.07.2022
30 североказахстанцев заявили о новом виде мошенничества
Аким г. Петропавловска Булат Жумабеков ушёл в отставку
В СКО планируют создать союз отцов
14 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы в СКО
Павильон, магазин, кафе: как развивает свой бизнес предприниматель из Тайынши
В СКО проводят химическую обработку посевных площадей