В Казахстане начались воинские сборы военнообязанных

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков приказал начать воинские сборы в соответствии с законом. В рамках республиканских мероприятий по мобилизационной подготовке, солдат призывают в органы военного управления, части Вооруженных Сил, за исключением терорганов территориальных войск. По приказу министра обороны в этом году на сборы призовут 1 500 военнообязанных. Государственную регистрацию приказа будет осуществлять Минюст.