Полицейский из СКО получил медаль «Ерлігі үшін»

Новости МТРК

19:15 19 Июля 2022

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Государственную награду «Ерлігі үшін» получил сотрудник патрульной полиции из СКО Руслан Акматов. Старшему лейтенанту полиции медаль вручил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов. В 2016 году, рискуя жизнью, Руслан Акматов забрался на арку автомобильного моста, чтобы спасти девушку, которая собиралась покончить с собой. За героический поступок спасатели наградили Руслана нагрудным знаком «Құтқарушы» III степени. В СКО сегодня несут службу 8 полицейских, награждённых медалью «Ерлігі үшін».

Руслан Акматов — инспектор батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска

— Я ей говорю: что случилось? Зачем залезли на мост? Почему так делаете? Она сказала что сейчас прыгнет. Я говорю: Не надо этого делать У вас есть семья, родители, близкие. Она начала нервничать. Я ей говорю: успокойтесь, давайте поговорим, расскажите мне. И начали общий язык находить. Она говорит: вы курите? Я говорю нет. Я спортстмен. Я говорю что сейчас возьму у напарника сигарету. Взял сигарету. Начал подниматься на мост, на самую верхушку. И вот подходя к ней уже за метр, она говорит «не подходите ко мне», я сказал «а как я сигарету передам». Вот подойдя к ней я передаю сигарету и схватил ее за руку.


Дарья Пышмынцева

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