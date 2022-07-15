Все для строительства и ремонта найдется в магазинах «Барс-строй»

Линолеум, ламинат, двери, сантехника, обои, сухие смеси, декор. И это далеко не весь список товаров магазинов «Барс-строй». Здесь можно найти всё для ремонта и строительства.

Компания работает около 20-ти лет. И сейчас в Петропавловске уже три специализированных розничных магазина Барс строй, официальный салон бренда Керама Марацци и база для оптовых покупателей. Каждый магазин имеет свою особенность. Например, в «Барс-строй» по улице Астана, 59А, широкий выбор напольных покрытий: линолеум, ламинат, ковролин от «эконом» до «премиум» класса.



СТАНИСЛАВ ШАФИНСКИЙ, старший продавец-консультант магазина «Барс-строй»:

— В нашем магазине самый большой ассортимент напольных покрытий. Имеется ламинат под заказ. Сроки заказа от двух недель. Цены линолеума начинаются от 2 тысяч до 5-ти тысяч тенге. Ламинат от 3,9 тысяч до 6-7 тысяч тенге. В зависимости от класса, толщины, как линолеума, так и ламината.



ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

«Без покупок из этого большого строительного мира точно не уйдёшь. Напротив магазина Барс-строй находится центр оптовой торговли. Здесь также предлагают огромный ассортимент товаров».

То чего нет в магазине «Барс-строй», можно найти здесь — на большом строительном рынке. Всё для удобства покупателей, не нужно никуда больше ехать. В пару шагов от контейнера с тысячей мелочей можно приобрести большие стройматериалы из дерева, например. На «ЦОТ-е» предлагают ещё и садовую технику. Поэтому, выехав на шопинг сюда, вы точно не прогадаете и не потеряете время на поиски.



АЛЕКСАНДР ФОМИН, директор ТОО «ЦОТ»:

— После переезда рынка прошёл год и на протяжении этого года создали ряд определённых условий, которые оценят покупатели. На сегодняшний день это комплекс рынков, где можно приобрести не только строительные материалы, продукты питания, но и всякую мелочь, которые необходимы каждому человеку. Удобный подъезд, удобные проходы, расширили входы и выходы.

Еще один повод не откладывать поездку за стройматериалами — долгожданная акция. С 15 по 17 июля во всех магазинах Барс строй можно купить любой товар из огромного ассортимента в рассрочку на два года без переплаты. А также, действует традиционная скидка выходного дня в 10%. И это не единственные бонусы, которые Барс строй предлагает своим клиентам.



ОЛЬГА МУРЗИНА, директор магазина «Барс-строй» по ул. Астана, 59А:

— Есть у нас скидки, что сейчас в наше время актуально для покупателя. Скидка выходного дня у нас периодически мы её проводим — 10%. Есть скидки новосёлам — 8%. Новосёлы могут прийти с договором купли продажи и оформить скидку.

Пенсионерам здесь тоже предложат скидку на любую покупку. В Барс строй работает и накопительная система. Бонусную карту можно получить, приобретая товары на сумму от 50-ти тысяч тенге. А еще здесь большая бесплатная парковка и удобное расположение. Магазин «Барс-строй» находится по адресу Астана, 59А. Работают здесь без выходных с 09:00 утра до 19:00 вечера. В воскресенье — до 18:00.