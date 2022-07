Без вести пропавшую бабушку нашли в лесу полицейские

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Айыртауском районе полицейские нашли в лесу без вести пропавшую 82-летнюю пенсионерку. По словам родственников, в силу возраста у нее бывают провалы в памяти.

В поисках принимали участие свыше 70-ти человек — спасатели, лесники, волонтёры и добровольцы из числа местных жителей. Осматривали село, прочёсывали окрестные леса. Поиски продолжались и ночью. На следующий день около полудня одной из групп удалось отыскать пропавшую. Бабушка, обессилевшая от жары, лежала на земле в лесу примерно в 4 км от села. Вскоре пенсионерка благополучно вернулась домой.



Жанель Бисенбаева