Без вести пропавшую бабушку нашли в лесу полицейские

Новости МТРК

17:29 15 Июля 2022

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В Айыртауском районе полицейские нашли в лесу без вести пропавшую 82-летнюю пенсионерку. По словам родственников, в силу возраста у нее бывают провалы в памяти.

В поисках принимали участие свыше 70-ти человек — спасатели, лесники, волонтёры и добровольцы из числа местных жителей. Осматривали село, прочёсывали окрестные леса. Поиски продолжались и ночью. На следующий день около полудня одной из групп удалось отыскать пропавшую. Бабушка, обессилевшая от жары, лежала на земле в лесу примерно в 4 км от села. Вскоре пенсионерка благополучно вернулась домой.


Жанель Бисенбаева

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