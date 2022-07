Аэропорт Петропавловска передали в доверительное управление

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Аэропорт Петропавловска с четвертой попытки передали в доверительное управление с правом выкупа. Тендер признан состоявшимся. Сроком на пять лет имущество воздушной гавани передали за 2,8 млрд тенге, гарантийный взнос составил 846 млн тенге.

Первый раз имущество аэропорта выставили на торги в марте. За это время стоимость его варьировала между 2,8 и 5,6 млрд тенге. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог подчеркнули, что аэропорт во время процедуры передачи в доверительное управление будет работать в штатном режиме, так как его ликвидация не допускается.