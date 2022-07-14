Тариф на воду в Петропавловске увеличили. За июль текущего года в квитанции уже будет новая цена — на 4 тенге больше. Ранее тариф на воду составлял 72 тенге.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— Сейчас этот тариф будет, как нам утвердили, 76,2 тенге. Это на 5 лет, но он будет ежегодно на процент инфляции подниматься — 1-2 тенге. Последний раз было изменение 5 лет назад в 2018 году. Тогда поднялся на 5 тенге.

Полученные деньги идут на обслуживание всего городского водопровода и канализации, их ремонт. Некоторые участки в аварийном состоянии.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Всего же износ водопровода в Петропавловске составляет 58%. Помимо этого 2/3 канализационных сетей тоже требуют внимания. Но объём ремонтных работ на этот год — капля в море. «Кызылжар су» планирует в 2022-ом отремонтировать 5 км водопроводных сетей. А общая их протяжённость — 344 км.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— Это очень мало. Но мы за счёт программы «Нурлы жол», с 2015 года начиная, поменяли порядка 60 км. Это заёмные деньги, которые мы использовали, теперь рассчитываемся. Аварийность очень сильно поменялась. Если взять 2011-2012 годы, аварийность доходила до 500 повреждений в год. В прошлом году у нас было 137 повреждений.

С начала текущего года было 47 таких повреждений. Аварии устраняли зимой, тогда не было возможности после раскопок сразу заасфальтировать участок. Уже уложили 300 кв.м. асфальта. Всего в текущем году «Кызылжар су» на ремонтные работы выделил свыше 380 млн тенге.