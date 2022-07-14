Нужен комплексный план по защите детей от насилия — Касым-Жомарт Токаев

Новости МТРК

18:46 14 Июля 2022

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Необходим комплексный план по защите детей от насилия, профилактике детских суицидов. Об этом на расширенном заседании Правительства заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев.  По словам главы государства, в последние годы количество надругательств над детьми увеличилось в стенах школ. Более того, в 65% полностью оборудованных образовательных учреждениях, система видеонаблюдения не соответствует требованиям, а иногда и не работает вообще. И хотя по стране снизились факты детских и подростковых суицидов, такие случаи продолжают регистрировать в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях.


Жанель Бисенбаева

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