Нужен комплексный план по защите детей от насилия — Касым-Жомарт Токаев

Необходим комплексный план по защите детей от насилия, профилактике детских суицидов. Об этом на расширенном заседании Правительства заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. По словам главы государства, в последние годы количество надругательств над детьми увеличилось в стенах школ. Более того, в 65% полностью оборудованных образовательных учреждениях, система видеонаблюдения не соответствует требованиям, а иногда и не работает вообще. И хотя по стране снизились факты детских и подростковых суицидов, такие случаи продолжают регистрировать в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях.



Жанель Бисенбаева