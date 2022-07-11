По госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2025» в районе им. Г.Мусрепова реализовали семейный бизнес

Исполнили мечту всей жизни. Почти полвека Бибизара Ахметова работает в швейном производстве. В детстве увлеченно наблюдала за артистами по телевизору, а после – сама создавала образы, как у звёзд. Умение сшить одежду практически из ничего и непреодолимое желание создавать переросло в дело всей жизни. Бибизара прошла несколько этапов обучения, создавала цеха. И вот сейчас, в свои 73 года, она со спокойной душой и вдохновением продолжает творить. Только теперь вместе со своими детьми и внуком.

Бибизара Ахметова, предприниматель, район им. Г.Мусрепова

– Молодая была, любила модно одеваться. Мама шила одежду по старинке, а я ночью перешивала. В 1970 году пошла в швейный цех ученицей пошла, потом швейный закончила, закройщицей пошла, потом заочно поступила в Алматинский технологическйи техникум. Очень рада, что мое дело продолжили. 73 года, я все бегаю, шью. Очень рада, что мое дело продолжится.

Вообще, бизнес план семейного предприятия составила дочь Жанар, бухгалтер по образованию. В октябре прошлого года они выиграли грант в размере 5 млн тенге по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2025». Арендовали и обустроили помещение, закупили современные швейные машины, ткань из Турции. Работают здесь 4 человека, в том числе две дочери Бибизары. Сама она – и закройщик, и технолог, и оценщик готовых изделий. Каждый день приходит в цех, распределяет работу, а готовые изделия реализует на местном рынке.

Жанар Мустафина, предприниматель, район им. Г.Мусрепова

– Люди приходят, смотрят готовые изделия, заказывают под себя. Нам нравится! Конечно, мы довольны тем, что воплощаем свои идеи в реальность. Ткани очень хорошие. Лишь бы фантазия работала, а так можно все шить. Люди спрашивают одежду с вышивкой. Хочется закупить вышивальное оборудование. Сейчас актуальна одежда с принтами. Тоже хочется закупить специальное оборудование.

Продукцию реализуют с марта этого года. Начинали с домашнего текстиля и одежды, а сейчас бесперебойно отшивают образы на заказ. Спрос большой. Покупатели ценят высокое качество турецкой ткани и пошив. Всего в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» в прошлом году в районе им. Г.Мусрепова было выделено 3 гранта на общую сумму более 12 млн тенге.