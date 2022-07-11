Озеленение города в руки специалистам

Специальную службу по озеленению города предлагют создать петропавловцы. Недавно на сайте открытых нормативно-правовых актов на обсуждение предложили новые правила содержания и защиты зеленых насаждений. Большая часть их касается правил вырубки, пересадки и посадки деревьев и кустарников. Заняться этим петропавловцы предлагают специальной службе. Прозвучало предложение открыть ее на базе ботанического сада. В концепции озеленения важна системность и организованность работы, элементарные знания и навыки.