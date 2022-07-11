Как встречали Курбан айт в Петропаловске?

Новости МТРК

14:45 11 Июля 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Мусульмане Петропавловска встретили праздник Курбан айт. Верующие собрались в субботу в 7 часов утра в центральной мечети «Кызылжар» для утреннего айт намаза.В Курбан-айт следует совершать добрые дела, намерения должны быть светлыми и благими. В это утро мусульмане молятся за благополучие каждого.

БЛИЦ:

– С праздником Курбан айт! Пусть наши молитвы будут услышаны и этот год пройдёт благополучно.

– Рано утром мы пришли на айт намаз вместе с другими верующими. Это чувство единения не передать словами. А теперь мы пойдём совершать жертвоприношение.

– У каждого человека есть мечта. Пусть они сбудутся в этот светлый праздник. Я же прошу о мире в нашей стране.

Теперь очередь жертвоприношения. Третий год оно проходит в двух форматах. Можно совершить жертвоприношение онлайн либо традиционно по адресу: Космонавтов, 2. Средняя цена овец здесь – 70 тысяч тенге.

В числе тех, кто совершает жертвоприношение в Курбан айт – Бекжан Джамбетов. Петропавловец просит Аллаха о благополучии своей семьи и всей страны.

БЕКЖАН ДЖАМБЕТОВ, житель г.Петропавловска:

– Моё первое главное пожелание – чтобы в стране был мир. Пусть не будет войн и конфликтов, а наш народ процветает. Жертвенное животное нужно разделить на три части. Первую – оставить себе, вторую – отдать близким, третью часть – нуждающимся. Я так и делаю на протяжении вот уже 45 лет.

А те, кто не может совершить традиционное жертвоприношение, можно сделать это онлайн на сайте qurban2022.kz. Там принимают заявку на покупку скота. Также с помощью этой платформы можно подать заявку и на получение жертвенного животного.

ХАМЗАТ АДИЛЬБЕКОВ, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

– В настоящее время у нас утвержден список нуждающихся. По данным на утро субботы, на сайт подали заявки около 170 семей. Мы будем раздавать им мясо жертвенных животных. Помимо этого, к нам обращаются напрямую. В прошлом году жертвенное мясо получило около тысячи североказахстанских семей. В этом году будет не меньше.

У жертвенного скота должны быть целые зубы, уши и рога. Что касается возраста, то овцы должны быть старше 1 года, КРС – не меньше 2 лет, верблюды должны достигнуть 5 лет.

Айгерим Хамзина

Читайте также

Победителей конкурса «Караван доброты» наградили в СКО
Как повысить доходы сельчан?
Подвели итоги городского этапа конкурса «Мерейлі отбасы»
19 военнослужащих ВТШ г. Петропавловска приняли присягу
Пенсионер обнаружил в гараже учебную гранату
Как бесплатно обучиться новой профессии?
Товарооборот между Казахстаном и Россией составил 9,2 млрд долларов
Кредитование сельхозтоваропроизводителей по линии Аграрной кредитной корпорации
Благоустройство г. Тайынша
ХХVI сессия Ассамблеи народа Казахстана СКО
Минсельхоз начал распределение квот на ввоз сахара
500 млн тенге задолжало КГП «Коммунхоз» бизнесменам