Как встречали Курбан айт в Петропаловске?

Мусульмане Петропавловска встретили праздник Курбан айт. Верующие собрались в субботу в 7 часов утра в центральной мечети «Кызылжар» для утреннего айт намаза.В Курбан-айт следует совершать добрые дела, намерения должны быть светлыми и благими. В это утро мусульмане молятся за благополучие каждого.

БЛИЦ:

– С праздником Курбан айт! Пусть наши молитвы будут услышаны и этот год пройдёт благополучно.

– Рано утром мы пришли на айт намаз вместе с другими верующими. Это чувство единения не передать словами. А теперь мы пойдём совершать жертвоприношение.

– У каждого человека есть мечта. Пусть они сбудутся в этот светлый праздник. Я же прошу о мире в нашей стране.

Теперь очередь жертвоприношения. Третий год оно проходит в двух форматах. Можно совершить жертвоприношение онлайн либо традиционно по адресу: Космонавтов, 2. Средняя цена овец здесь – 70 тысяч тенге.

В числе тех, кто совершает жертвоприношение в Курбан айт – Бекжан Джамбетов. Петропавловец просит Аллаха о благополучии своей семьи и всей страны.

БЕКЖАН ДЖАМБЕТОВ, житель г.Петропавловска:

– Моё первое главное пожелание – чтобы в стране был мир. Пусть не будет войн и конфликтов, а наш народ процветает. Жертвенное животное нужно разделить на три части. Первую – оставить себе, вторую – отдать близким, третью часть – нуждающимся. Я так и делаю на протяжении вот уже 45 лет.

А те, кто не может совершить традиционное жертвоприношение, можно сделать это онлайн на сайте qurban2022.kz. Там принимают заявку на покупку скота. Также с помощью этой платформы можно подать заявку и на получение жертвенного животного.

ХАМЗАТ АДИЛЬБЕКОВ, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

– В настоящее время у нас утвержден список нуждающихся. По данным на утро субботы, на сайт подали заявки около 170 семей. Мы будем раздавать им мясо жертвенных животных. Помимо этого, к нам обращаются напрямую. В прошлом году жертвенное мясо получило около тысячи североказахстанских семей. В этом году будет не меньше.

У жертвенного скота должны быть целые зубы, уши и рога. Что касается возраста, то овцы должны быть старше 1 года, КРС – не меньше 2 лет, верблюды должны достигнуть 5 лет.

Айгерим Хамзина