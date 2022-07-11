Как встречали Курбан айт в Петропаловске?

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БЛИЦ:
– С праздником Курбан айт! Пусть наши молитвы будут услышаны и этот год пройдёт благополучно.
– Рано утром мы пришли на айт намаз вместе с другими верующими. Это чувство единения не передать словами. А теперь мы пойдём совершать жертвоприношение.
– У каждого человека есть мечта. Пусть они сбудутся в этот светлый праздник. Я же прошу о мире в нашей стране.
Теперь очередь жертвоприношения. Третий год оно проходит в двух форматах. Можно совершить жертвоприношение онлайн либо традиционно по адресу: Космонавтов, 2. Средняя цена овец здесь – 70 тысяч тенге.
В числе тех, кто совершает жертвоприношение в Курбан айт – Бекжан Джамбетов. Петропавловец просит Аллаха о благополучии своей семьи и всей страны.
БЕКЖАН ДЖАМБЕТОВ, житель г.Петропавловска:
– Моё первое главное пожелание – чтобы в стране был мир. Пусть не будет войн и конфликтов, а наш народ процветает. Жертвенное животное нужно разделить на три части. Первую – оставить себе, вторую – отдать близким, третью часть – нуждающимся. Я так и делаю на протяжении вот уже 45 лет.
А те, кто не может совершить традиционное жертвоприношение, можно сделать это онлайн на сайте qurban2022.kz. Там принимают заявку на покупку скота. Также с помощью этой платформы можно подать заявку и на получение жертвенного животного.
ХАМЗАТ АДИЛЬБЕКОВ, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:
– В настоящее время у нас утвержден список нуждающихся. По данным на утро субботы, на сайт подали заявки около 170 семей. Мы будем раздавать им мясо жертвенных животных. Помимо этого, к нам обращаются напрямую. В прошлом году жертвенное мясо получило около тысячи североказахстанских семей. В этом году будет не меньше.
У жертвенного скота должны быть целые зубы, уши и рога. Что касается возраста, то овцы должны быть старше 1 года, КРС – не меньше 2 лет, верблюды должны достигнуть 5 лет.
Айгерим Хамзина