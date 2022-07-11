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Как повысить доходы сельчан? Об этом говорили на выездном семинаре, который проводят для сельских акимов. Обучающие курсы проходят по всей стране. В том числе в СКО.
Но делать это нужно с умом, продумав всё на 10 шагов вперед, говорят бизнес-тренеры. Главное преимущество сельского предпринимательства – много неосвоенных видов бизнеса. В большинстве деревень сфера услуг представлена только продуктовым магазином. Вот где пространство для бизнес-идей. Но нужно проанализировать, будет ли дело успешным и прибыльным. В остальном поможет государство.
ЗУЛЬФИЯ БАДЕЕВА, бизнес-тренер ассоциации развития бизнеса сельской местности:
– Благодаря скринингу, который проведут в сельской местности, уже определятся бизнес-ниши. Планируется, что с декабря этого года будут выделяться деньги под 2,5%, чтобы сельское население, которое организуется в кооперативы и другие структуры, развивали бизнес с целью повышения доходов населения.
Во время семинара сельские акимы также узнают секреты грамотного маркетинга и успешного бизнес – планирования. В СКО обучение пройдут 190 руководителей сёл и округов.
Айгерим Хамзина