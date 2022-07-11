13 случаев описторхоза выявили в СКО в 2022 году

Новости МТРК

14:50 11 Июля 2022

На территории СКО за 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 13 случаев описторхоза. Это данные областного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Специалисты ведомства отмечают, что регистрация заболеваемости осталась на том же уровне, что и в прошлом году. Описторхоз — паразитарное заболевание, вызываемое плоским червем. Личинками поражаются лишь рыбы семества карповых. Его носителями могут быть люди и домашние животные. При описторхозе поражаются желчный пузырь, протоки поджелудочной железы, протоки печени. Чтобы избежать заражения необходимо варить рыбу не менее 15-20 минут с момента закипания, жарить ее 15-20 минут. Рыбный пирог запекать не менее 40 минут. Санитарные врачи также советуют отказаться от употребления малосоленой рыбы и строганины. Также специалисты напоминают, что ни в коем случае нельзя скармливать сырую рыбу или ее внутренности домашним животным, так как повышается риск их инфицирования.


Дарья Пышмынцева

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