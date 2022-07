Телефонные мошенники представляются полицейскими

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Аферисты всё чаще стали представляться сотрудниками полиции. Так чуть не попался на удочку мошенников житель Петропавловска. Злоумышленник, представившись именем одного из руководителей департамента полиции, пытался войти к потерпевшему в доверие. А потом переключить на своего напарника, который играл роль банковского работника. А дальше схема типичная: выманивание конфиденциальной информации, перевод денег на «безопасный счет» и другие уловки.

АНДРЕЙ ЯМПОЛЬСКИЙ, житель г.Петропавловска:

— На мой вопрос, а почему по телефону, почему нельзя, как бы, вызовите меня, как бы — нет, надо, чтобы не знали, там третьи лица, должно быть всё конфиденциально, мы хотим вычислить, как сказать, недобросовестных сотрудников банка, которые сливают информацию.

Принять горожанина лично «липовый» полицейский отказался. Тогда мужчина сам пришёл к стражам порядка. Там его успокоили и сказали, что он поступил правильно.

ВИКТОРИЯ МИРОНЫЧЕВА, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Запомните: ни сотрудники полиции, ни сотрудники банка никогда не будут звонить и спрашивать данные о вашей карте, а также требовать передачи кодов доступа, приходящих на ваш мобильный телефон. В таких случаях необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на довереный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка. Никому и ни при каких обстоятельствах не передавайте данные о вашей банковской карте.

В области за последние несколько месяцев зафиксировано более 30 подобных случаев. Полицейские тем временем усиливают профилактическую работу: Раздают людям буклеты с рекомендациями по защите от мошенников, развешивают предупреждающие баннеры. В кинотеатрах перед сеансами показывают профилактические видеоролики.