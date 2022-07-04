Аким СКО встретился с жителями Петропавловска

Головная боль всех петропавловских водителей. О ремонте дорог спрашивали Кумара Аксакалова жители города. Один из проблемных участков — отрезок улицы Букетова, реконструкцию которой делают второй год. Из последнего — городской акимат пообещал открыть улицу 1 июля. Но, участок всё ещё закрыт.

ЖАНБОЛАТ БАТЫРБЕКОВ, и.о. акима г.Петропавловска:

— Те сроки, которые мы заявляли, — до 1 июля, из-за дождей перенеслись. Мы планируем закончить укладку асфальта до 7 июля и открыть улицу. Касательно самой ливневки до 1 июля мы работы завершили. Сейчас вот начали укладывать асфальт.

Сейчас ремонт дорог идёт на 4 улицах областного центра. Это Жумабаева, Горького, Алтынсарина и Громовой. Работы на последних двух планируют завершить до 1 августа.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— За последние 5 лет в областном центре отремонтировали больше 60 км автомобильных дорог и 23 километра ливневых канализаций и установили больше 6 тысяч столбов освещения. 460 дворов отремонтировано, в этом году еще в 77 дворах будем проводить ремонтные работы.

Приступили в этом году и к долгожданному сносу микрорайона Копай. Сейчас подготовлены стройплощадки для 9 многоэтажек, для которых снесли 17 частных домов.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Там запроектировано 27 9-ти этажных домов, 2800 квартир. Также будем строить там детский сад, поликлинику, школу. Это будет очень хороший район, это географический центр.

Рассказал глава региона и о ситуации на ТЭЦ-2. До первого сентября там должны запустить 6 котлов, которые к осени необходимо капитально отремонтировать. Плюс до первого ноября запустят еще 3 котла.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— На будущий год начнем строить новую трубу и вторую трубу, вторая труба тоже будет разбираться. Требование к трубе соответствующее, эта труба должна выдержать большое давление, эти трубы выпускают только спецзаводы, это специальные трубы, которые выдерживают высокое давление. Материал весь завезен. На тарифах это не отразится. Повышение тарифов возможно, но это за счет стоимости угля и за счет стоимости перевозок — это по всей стране.

К слову, о перевозках. Кумар Аксакалов рассказал о судьбе Петропавловского аэропорта, который уже три раза выставляли на торги, но покупателей так и не нашлось. Аким области отметил, что сейчас воздушная гавань несёт убытки. Долги местные власти смогли погасить. Но вкладывать в аэропорт нужно ещё очень много.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Для того, чтобы все устранить нужны миллиарды, сколько можно тянуть. Мы в надежде, что найдутся бизнесмены, которые смогут раскрутить наш аэропорт, выставляем и будем выставлять, пока не продадим. Должны заинтересоваться компании, которые имеют опыт организации полетов. Аэропорт может быть интересен, когда будет здесь дозаправка. Например, аэропорт Алматы, он 40% зарабатывает на том, что самолеты там заправляются. То есть у нас должна быть мощная нефтебаза, отвечающая всем требованиям безопасности. А это опять 600-700 млн тенге.

Проблемным проектом стало и возведение новой многопрофильной больницы. Сейчас стройку приостановили из-за смены министров, отметил глава региона. Министерством прорабатываются новые подходы к строительству и закупу оборудования, но в долгострой объект превратиться не должен. В 2023 году больницу планируют ввести в эксплуатацию.